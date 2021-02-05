Более 34% дорог в Самарской области уже приведены в нормативное состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область может получить дополнительные деньги на дороги из федеральной казны. Такую возможность губернатор Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым на встрече 5 февраля.

Как отметил Дмитрий Азаров, в прошлом году в губернии по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано больше 300 км трасс, сейчас в нормативном состоянии находится уже 34,92% дорог региона. В 2021 году в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции еще 304 км дорог.

- Министерство транспорта оценило нашу работу, и мы рассчитываем, что уже в ближайшие недели дополнительные средства региону будут зафиксированы в федеральном бюджете, - отметил глава региона.

Он рассказал, какие глобальные инфраструктурные проекты запланированы в регионе на ближайшее время. Так, в Самаре начнется строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении ул.Ново-Садовой и Сов. Армии, а также – новой дороги по улице XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе. Продолжится реконструкция моста через реку Сок, строительство 2 этапа Самарского (Фрунзенского) моста и автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное». Также продолжается строительство моста через Волгу – все работы здесь идут по намеченному плану. Также стороны обсудили и другие ключевые для региона проекты, например, строительство магистрали «Центральная».