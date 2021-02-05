Социальная гостиница в Москве предоставляет жилье семьям с онкобольными детьми

В бесплатной гостинице ребята могут жить с родителями. Фото - news.ru

Социальная гостиница для онкобольных детей и их родителей работает в Москве. Об этом сообщает news.ru.

Бесплатная гостиница добрый дом создана благотворительным фондом "Спаси жизнь". Жильем предоставляют в здании бывшего интерната, там имеются спальные места, учебные залы и игровая комната.

Дети и родители приезжают со всей России. Онкологические заболевания у детей становятся тяжелым испытанием для родителей - распадаются 75% семей. Случается, дело доходит до суицида. В одной семье, которая приехала с Камчатки, не выдержал отец. Пока его супруга была на приеме в минздраве, он совершил суицид. С тех пор уже шесть лет женщина в одиночку борется за здоровье дочери.

Как рассказывают в фонде, случается, что болезнь ребенка, напротив, сплачивает семью, когда дело уже шло к разводу.