В Самаре директора "Кедр-1" могут оштрафовать за плохую уборку снега

Прокуратура выявила, что в Самаре плохо убирают снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора компании "Кедр-1" в Самаре могут оштрафовать за некачественную уборку снега, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают, что с 12 по 14 января текущего года компания не сумела качественно почистить дорогу в Кировском районе. Отмечается, что было привлечено недостаточно сил и средств, на полигонах несвоевременно принимали снег, в результате чего работы выполнялись не по ГОСТам.

По данным ОГИБДД УМВД России по Самаре, из-за плохих дорожных условий произошло 14 ДТП, часть из которых в Кировской районе. В прокуратуре считают, что "жизнь и здоровье граждан – участников дорожного движения, были поставлены под угрозу". В отношении директора организации возбуждено административное дело. В качестве наказания руководитель может заплатить штраф 30 тыс. рублей или будет дисквалифицирован на срок до двух лет.