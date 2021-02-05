Полпред президента в ПФО поддержал инициативу провести окружное совещание в Самаре по развитию территорий

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поддержал инициативу Дмитрия Азарова о проведении в Самарской области окружного совещания по комплексному развитию территорий и строительной отрасли в целом. Такое предложение глава региона озвучил во время встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Инициативу поддержал министр, а затем и Игорь Комаров во время рабочей встречи с Дмитрием Азаровым. Глава Самарской области выразил уверенность, что совещание пройдет уже в этом году.

С полпредом Дмитрий Азаров обсудил реализацию нацпроектов по итогам 2020-го года, а также плановые показатели на текущий год. «Игорь Анатольевич держит «руку на пульсе». Мы обсудили и те вопросы, по котором нам нужна помощь, координация, совместные усилия по реализации законодательных инициатив, которые, в частности, я представил сегодня в министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации», - сказал глава региона.