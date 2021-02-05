Перестать бояться: в самарских поликлиниках продолжается вакцинация от коронавируса

В Самаре начали массовую вакцинацию

В Самаре продолжается вакцинация насления от коронавируса. В регион с осени прошлого года уже поступило ??? доз вакцины, прививки сделали медицинским работникам, учителям, сотрудникам соцслужб. А теперь прививиться могут все желающие, у кого нет противопоказаний.

- Мы уже использовали более 2000 тысяч вакцин, на следующей неделе ожидаем следующую партию. Вакцину завозят регулярно, сбоев в поставке нет, - рассказала главный врач городской поликлиники № 3 Самары Александр Максимов, – сначала привививали медиков, соцсработников. Сделали прививики своим сотрдуникам, а также медикам из 8 окрестных больниц. Сейчас у нас работает 4 прививочных пункта на улице Ленинградской 45, Молодовгвардейской 202, Рабочей 34 И Мичурина 6. В регистратурах выделен специальный человек, который ведет запись желающих вакцинироваться по телефонам, также записаться можно через госуслуги или в электронной регитсратуре.

Перед уколом каждому придется заполнить блак-анкету, это занимает немного времени, если прийти со своей авторучкой и иметь при себе паспорт, снилс и полис. После пациентов осматривает врач, измеряет давление, уровень кислорода, опрашивает на предмет перенесенных и хронических заблеваний.

- Я работаю социальным педагогом, сопровождаю приемные семьи, общаюсь со многими людьми и не хочу рисковать, поэтому, не задумываясь, пришла на прививку. И семью думаю привить, так будет спокойнее, - рассказала Людмила Харченко, сразу после процедурного кабинета.

Медки отметили, что вакцина стала приходить в разовых ампулах с дозой, что удобнее и значительно сокращает время процедур. Повторная вакцинация назначается на 21 день после первого укола. О том, какие побочные эффекты может вызвать прививка, читайте тут.