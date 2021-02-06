Гандболистки «Лады» обыграли ЦСКА в матче чемпионата России

После 18 матчей тольяттинки идут на втором месте. Фото: ГК "Лада" (Тольятти).

«Лада» обыграла ЦСКА в своем 18 матче предварительного этапа российской женской гандбольной Суперлиги. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 31:29. Самыми результативными в составе «автозаводчанок» стали Валерия Кирдяшева, Наталья Решетникова и Вероника Никитина.

После 18 матчей «Лада» идет на втором месте в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата страны, отставая от чемпиона «Ростов-Дона» на два очка. Однако у южанок на три игры меньше. ЦСКА расположился на третьей строчке, у москвичек два очка отставания от «Лады» и две игры в запасе.

Следующий матч тольяттинки проведут в рамках Лиги Европы ЕГФ против турецкого клуба «Кастамону». Встреча пройдет в воскресенье, 7 февраля, в Тольятти.