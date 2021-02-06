«Крылья Советов» могут подписать португальца Рикарду Алвеша

Португальца рассматривают на место молдованина Раду Гынсаря. Фото: ФК «Оренбург».

«Крылья Советов» рассматривают 27-летнего португальского полузащитника Рикарду Алвеша. Об этом утверждает «Матч ТВ». Отмечается, что португальца рассматривают на место молдованина Раду Гынсаря.

- Алвеша рассматривают вместо молдованина Раду Гынсаря (2 гола +1 передача в 8 матчах), который восстанавливается после операции. Однако пока с ним переговоров о расторжении контракта не было, - говорится на сайте телеканала.

Напомним, по правилам ФНЛ в заявке команды должно быть не больше четырех легионеров. Сейчас в «Крыльях» максимальное количество иностранцев.

Рикарду Алвеш уже играл в России, он выступал за «Оренбург». Также в карьере полузащитника португальские «Белененсеш» и «Портимоненсе», румынский «Рапид» из Бухареста и словенская «Олимпия». Сейчас Алвеш без клуба.