В Самарской области два сельчанина воровали люки колодцев

Ущерб от краж оценили в 87 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области двух сельчан – 1990 и 1994 годов рождения – подозревают в кражах крышек люков. С улиц сел Марьевка и Пестравка пропали 34 чугунных крышек колодцев. Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и вышла на след злоумышленников.

- Подозреваемые ранее не судимы, проживают в Безенчукском районе. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что похищенное сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ущерб от краж оценили в 87 тысяч рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.