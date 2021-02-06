В Самарской области за прошедшие сутки вывили 302 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки вывили 302 новых случая заражения коронавирусом. Такую цифру приводит портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 42 109 жителей региона. Также уже восемь дней количество новых больных не опускается ниже отметки в 300 человек.

- Всего в России выявили 16 627 новых случаев, - говорится на сайте стопкоронавирус.рф. – Больше всего новых заболевших в Москве (2 214 человек), Санкт-Петербурге (1 248) и Московской области (955). Самарская область в этом антирейтинге на восьмом месте.

К сожалению, в 63 регионе скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 842 человек.