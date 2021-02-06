Больше всего новых случаев в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, сколько человек заболели коронавирусом в городах и регионах Самарской области за прошедшие сутки. Напомним, всего выявили 302 новых случая.

Больше всего заболевших в Самаре – 110 человек. Следом идет Тольятти, там 81 новых заразившийся. 10 случаев зафиксировали в Чапаевске, по 9 в Кинельском районе и Отрадном, 8 – в Сызрани, по 7 – в Волжском и Кинель-Черкасском районе и т.д.

- 266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, - уточнили в оперштабе.

Не обошлось без жертв. За сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Это двое мужчин – 58-и и 69-и лет. У одного были заболевания эндокринной системы, у второго – сердечно-сосудистой. А также две женщины – 62-х и 83-х лет. У одной были проблемы с сердечно-сосудистой системой, у второй еще и с эндокринной. Общее число погибших с начала пандемии в Самарской области – 842.