«Крылья Советов» обыграли чемпиона Казахстана «Кайрат»

Голами в составе «Крыльев» отметились Юрий Горшков, Антон Зиньковский и Иван Сергеев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» на сборе в турецком Белеке обыграли в товарищеском матче чемпиона Казахстана «Кайрат». Встреча завершилась со счетом 3:2. По ходу поединка самарцы вели 3:0, однако во втором тайме растеряли преимущество.

Голами в составе «Крыльев» отметились Юрий Горшков, Антон Зиньковский и Иван Сергеев.

Следующий матч самарцы проведут уже завтра, 7 февраля. В заключительном поединке на втором сборе «Крылья Советов» сыграют с чемпионом Черногории «Будучностью». После этого команда получит выходные, а затем вернется в Турцию, чтобы провести еще один сбор.