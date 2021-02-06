В Самаре бывшего исполнительного директора ПТС приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима

Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе и приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли решение по делу бывшего исполнительного директора Предприятия тепловых сетей. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе и приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Исполнительный директор АО «ПТС» в ноябре 2019 года получил от представителя коммерческой организации 70 тысяч рублей из планируемых 150 тысяч за дачу разрешения на технологическое подключение объекта строительства жилой застройки в Железнодорожном районе Самары к системе теплоснабжения до выполнения установленных процедур, - рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, за деньги исполнительный директор гарантировал, что никаких вопросов за незаконное подключение не будет.

Помимо этого, летом 2019 года директор ПТС получил 260 тысяч рублей из 2 млн за то, что закрыл глаза на незаконную перепланировку тепловой сети на территории одного из предприятий.