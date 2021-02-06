В Самаре водитель «Киа» проехал на красный и протаранил девушку на «Сузуки»

Авария произошла в пятницу, 5 февраля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Владимирской в пятницу, 5 февраля, столкнулись «Киа Рио» и «Сузуки». 41-летний водитель первой иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил японский автомобиль, за рулем которого была 27-летняя автомобилистка. Девушка получила травмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- Водителя «Сузуки» увезли на скорой помощи. Позже ей назначили амбулаторное лечение, - уточнили в полиции.

По факту аварии инспекторы ГИБДД сейчас проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.