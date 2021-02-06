Аномальные холода придут в Самарскую область

На следующей неделе ночами может быть до -29. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС разместило предупреждение – в Самарской области будет аномально холодная погода. Температура воздуха будет ниже нормы на 9 градусов.

- с 7 по 11 февраля местами по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности, - говорится в сообщении синоптиков.

В воскресенье, 7 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -17… -22, днем чуть потеплеет – до -15… -20.

В понедельник и вторник, 8 и 9 февраля, будет еще холоднее. Ночью столики термометров могут опуститься до -29, а днем будут в районе -17… -22.