«Лада» проиграла «Челмету» в ВХЛ

У "Лады" осталось три матча, чтобы попасть в плей-офф ВХЛ. Фото: ХК "Лада".

Тольяттинская «Лада» потерпела поражение от «Челмета» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча проходила в Челябинске и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Шайбы у «автозаводцев» забросили Федор Свечков и Дмитрий Воробьев. По ходу встречи тольяттинцы вели 2:0, однако растеряли все свое преимущество и упустили победу.

- Выполнили план на игру только в первом периоде. Некоторые хоккеисты решили посмотреть, как другие играют, как соперник играет. Поэтому у нас получается, одна группа ребят очень хочет попасть в плей-офф, а другая тянет назад. Пока нет единого целого, тяжело. Это касается опытных игроков. К сожалению, они нам пока не помогают, - негодовал после матча наставник «Лады» Анатолий Емелин. Его слова приводит пресс-служба клуба.

У тольяттинцев осталось три матча в рамках регулярного чемпионата – против «Тамбова», «Бурана» и «Ростова». Все пройдут дома 11, 13 и 15 февраля. В них будет решаться, попадет ли «Лада» в этом сезоне в плей-офф, сейчас «автозаводцы» идут на 18-ой строчке, в двух позициях от заветного места, которое позволит сыграть в матчах на вылет.