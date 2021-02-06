Замглавы Самары Василенко: «В Куйбышевском и Красноглинском районах качество воды не соответствует СанПиНу»

Владимир Василенко. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко признался, что в двух районах города вода не соответствует санитарным нормам. Это Красноглинский и Куйбышевский. Сделал это Василенко в ответ на вопрос самарчанки о том, что в Зубчаниновке вода плохого качества.

- В Куйбышевском и Красноглинском районах качество воды не соответствует СанПиНу. В остальных районах вода соответствует, - сказал замглавы города.

Кроме того, у Владимира Василенко спросили по поводу напора воды в Зубчаниновке. Этот самый напор, по словам самарчанки, очень слабый. Заместитель мэра пообещал разобраться.

- По Зубчаниновке проблема есть и она известна. Касательно вопроса давления - будем планировать, - заверил Василенко.