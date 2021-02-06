«Динамо Самара» обыграло «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

У «Динамо» дублем отметился Ришат Котляров, еще по голу забили Владимир Гончаров, Георгий Потехин и Сергей Сергеев. Фото: ассоциация мини-футбола России.

«Динамо Самара» уверенно обыграло «Ухту» в первом матче 12 тура чемпионата России по мини-футболу. Игра проходила в Ухте и завершилась со счетом 2:5 в пользу волжан. У «Динамо» дублем отметился Ришат Котляров, еще по голу забили Владимир Гончаров, Георгий Потехин и Сергей Сергеев.

- К команде есть вопросы: не хватало движения, была скованность, - приводит слова старшего тренера «Динамо Самара» Станислава Ларионова ассоциация мини-футбола России. - Но ребята молодцы - они заработали три очка. Мы повели в счете и специально отдали инициативу. Много работали в обороне. Заслуга «Ухты», что команда преобразилась с новым тренером, качество игры поднялось. Мы смотрели предыдущие игры команды и понимали, что сопернику не хватало капельки везения. Опасался, что везения им сегодня хватит. К счастью, мы выиграли.

Второй матч тура пройдет также в Ухте в воскресенье, 7 февраля.