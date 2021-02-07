За уборку стадиона «Самара Арена» власти готовы заплатить 113 млн рублей

Подрядчик должен будет следить не только за зданием, но и за газонами. Фото: СИС РУС

В Самарской области ищут подрядчика для обслуживания стадиона «Самара-Арена» и еще трех тренировочных площадок – «Восход» и «Энергия» (в Кировском районе Самары), а также «Союз» в Красноглинском районе Самары.

Как следует из документов, уже опубликованных на сайте госзакупок, от подрядчика требуется держать указанные объекты в чистоте, плюс заниматься их благоустройством, озеленением, плюс обслуживанием собственно футбольных полей.

Заказчиком выступает ГАУ СО «Самара-Арена». Начальная цена контракта – 113 млн рублей, торги будут вестись на понижение. Заявки от претендентов принимаются до 15 февраля. А на следующий день, 16 февраля, планируется подведение итогов торгов.

Количество участников и суммы, за которые они готовы взять на себя обязательства по обслуживанию четырех спортивных объектов, пока не известны.