+301: в Самаре стало известно о новых жертвах коронавируса

Медики продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы помочь больным ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 февраля в Самарской области стало известно о 301 факте подтвержденного COVID-19 за сутки, таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 42 410.

Треть новых пациентов – это жители Самары (114 больных), на втором месте по числу заболевших – Тольятти (83 человека за сутки). По остальным городам и районам региона число нововыявленных коронавирусных больных распределяется следующим образом: 12 в Кинельском районе, 10 в Красноярском районе, 9 в Новокуйбышевске, по 7 в Сызрани, Чапаевске и Отрадном, 6 в Кинель-Черкасском районе, по 5 – в Кинеле, Жигулевске и Ставропольском районе, по 3 – Волжском, Пестравском, Сергиевском и Сызранском районах, по 2 – в Похвистнево, Алексеевском, Безенчукском и Богатовском районах, и по одному заболевшему – в Большеглушицком, Большечерниговском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Красноармейском, Похвистневском, Хворостянском, Челно-Вершинском районе, Шенталинском и Шигонском районах.

Только у 40 человек из общего числа заболевших за сутки не было никаких проявлений болезни, остальные обследовались с предварительными диагнозами «ОРВИ» и «внебольничная пневмония».