В Тольятти женщина попала под уголовное дело после перевода денег на счет дочери

Семья быстро нашла, на что потратить чужие денежки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летняя женщина-бухгалтер из Тольятти стала фигуранткой уголовного дела о присвоении 113 тысяч рублей. Интересно, что деньги нашли не у нее, а у ее дочери.

- Женщина работала главбухом и имела доступ к расчетным счетам фирмы, - объясняют в облМВД. – По версии следствия, в августе прошлого года она перевела 113 тысяч рублей на личный счет своей дочери.

По словам силовиков, когда они вышли на след подозреваемой и прямо спросили ее о произошедшем, она не стала отрицать вину и даже призналась: деньги их семья потратила на личные нужды.

Уголовное дело уже возбудили по ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы и реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

Тем временем силовики продолжают проверку, чтобы установить: а вдруг этот эпизод не был единственным, и деньги со счетов фирмы регулярно уходили в семейный бюджет главбуха организации?