Леопард против крокодила: в Самарском зоопарке выбирают лучшую пару

Котята у ягуаров Нуар и Кекса рождаются то черными, то пятнистыми Фото: Архив "КП"

Самарский зоопарк объявил конкурс на лучшую пару, на этот титул в этом году претендуют 38 «семей», которые сложились с течением времени.

Среди самых известных - леопарды Хан и Фелиция, которые подарили миру котенка по имени Олимпиада, ягуары Нуар и Кекс – их детеныши рождаются то черными, то пятнистыми, многие из них выступают в цирке, пумы Парма и Парамон, амурские тигры Кактус и Кассандра, крокодиловые кайманы Тотоша и Кокоша и многие другие.

Голосовать за полюбившихся зверей можно уже сейчас в соцсетях, голосование продлится до 9 утра 13 февраля. А итоги голосования объявят 14 февраля, в День всех влюбленных.

- Лучшую пару наградим их любимым лакомством, - обещают сотрудники Самарского зоопарка.

В прошлом году больше всего голосов набрала пара амурских тигров. Кактус и Кассандра вместе уже несколько лет, но пока ни разу не давали потомства. Зато они не перестают радовать посетителей зоопарка своей красотой и мощью.

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