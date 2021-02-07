Сотрудники департамента транспорта ответили на жалобы жителей «Волгаря»

Люди жалуются на то, что порой даже не могут влезть в нужный автобус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нас 70 тысяч человек! Утром уехать невозможно! Сделайте больше автобусов! – жители микрорайона «Волгарь» пишут во все инстанции, пытаясь привлечь внимание властей к своим проблемам.

Они просят сквозной проезд, больше муниципального транспорта и льготный проезд для малообеспеченных категорий на коммерческих маршрутах. Ведь доехать из Куйбышевского района до «собственно Самары» стоит им немало времени жизни, нервов и денег. Пробки, пересадки и толпы народа, «штурмующего» транспорт в час пик, с годами становятся все более острой проблемой.

Однако чиновники невозмутимы: дело, мол, не в количестве транспорта, а в дорожной ситуации:

- Автобусы простаивают в пробках, из-за чего нарушаются интервалы движения, - сообщили сотрудники департамента транспорта Самары в соцсетях жителям Куйбышевского района. - Для решения ситуации необходима реконструкция части улично-дорожной сети, которая находится в компетенции министерства транспорта Самарской области.

В минтрансе такую позицию пока никак не комментируют, однако, весьма вероятно, что дискуссия по этому поводу будет продолжена.