Как сейчас выглядит транспортная развязка на ул.Грозненской в Самаре

Так будет выглядеть транспортная развязка в будущем Фото: принтскрин видео.

В Самаре в эти дни ведется активная работа на 116 км – там строят транспортную развязку, которая разгрузит и «разобьет» транспортные потоки, которые идут по ул.Грозненской, Пугачевскому тракту и Стромиловскому шоссе.

Работы ведутся в рамках второго этапа строительства Фрунзенского моста (в будущем – Самарского моста), их первые результаты заснял блогер Александр Карягин.

На видео видно: один из участков дорог будет идти по верху, необходимая конструкция уже стоит, к ней осталось сделать насыпь, далее должно начаться собственно строительство дороги.

Так транспортная развязка выглядит сейчас Фото: принтскрин видео.

В момент съемок на месте было немного рабочих, на что интернет-пользователи сразу обратили внимание. С чем это связано, не совсем понятно.

Тем не менее, местные жители на публикацию видео отреагировали с воодушевлением: дорожная развязка в этом месте им пригодится.