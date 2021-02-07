Завтраки за 65 рублей: как изменится стоимость школьного питания в Самаре с 1 апреля 2021 года

Проект пока не прошел согласование, так что в нем возможны изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары недавно публиковала примечательный документ, который говорит о грядущем изменении цен на школьное питание. Мы изучили его, чтобы понять, как изменится стоимость школьного питания в Самаре с 1 апреля 2021 года.

Выложенное в сеть постановление о возмещении затрат на бесплатное питание льготников в школе увеличивает стоимость завтраков на 5 рублей: с 60 до 65 рублей в день. Следовательно, на эти же 5 рублей дороже становится и двухразовое питание в школах (его стоимость повысится со 144 до 149 рублей в день), и пятиразовое питание (не 240, а 245 рублей).

Городская администрация обосновывает нововведения распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 10 декабря 2020, где значится, что средняя стоимость завтрака для учеников начальной школы не должна превышать 65 рублей в день. При этом минобразования указывает следующие расценки на 2021 год: стоимость завтрака для учащихся первой смены – 59 рублей 10 копеек (в 2020 году было 57 рублей), цена обеда для учащихся второй смены – 73 рубля 60 копеек (71 рубль в 2020 году).

Горадминистрация повышение цен решила «транслировать» и на 5-11 классы, причем чиновники взяли за основу «максималку» - 65 рублей. Вот только не совсем ясно: начальные классы питанием обеспечивались за счет бюджета. Значит ли это, что и средняя, и старшая школа могут рассчитывать на субсидии? Или документ просто фиксирует среднюю стоимость завтраков и обедов по школам? Из проекта постановления это пока не совсем ясно.

Как бы то ни было, проект пока проходит согласование, если возражений по нему не будет, то горадминистрация подробнее объяснит, что к чему, и как изменится стоимость школьного питания в Самаре с 1 апреля 2021 года.