Министр здравоохранения Самарской области навестил пострадавших в страшном ДТП с автобусом под Сызранью

Армен Бенян посетил больницы, где проходят лечение пострадавшие в страшной аварии с автобусом и фурой Фото: предоставлено пресс-службой

12 погибших, 11 раненых – таковы итоги страшного ДТП, которое произошло на трассе под Сызранью 29 января.

Сегодня пострадавших, 8 из которых до сих находятся в стабильно тяжелом состоянии, навестил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Самый маленький пациент – полуторагодовалый Дима, лежит в больнице имен Середавина, за его состоянием наблюдает в том числе прославленный педиатр Леонид Рошаль, правда, по «удаленке».

Жертвам ДТП помощь оказывают в больницах Самары, Тольятти и Сызрани опытные травматологи, хирурги, специалисты по нейрохирургии, анестезиологии-реаниматологии, а также торакальной, сердечно-сосудистой, челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, 29 января на трассе столкнулись фура и рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Сызрань — Репьевка — Красносельск». Водителя фуры, Абдувахита Ахметова по решению суда уже арестовали на 2 месяца, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

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