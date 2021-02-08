В Самарской области ожидается мороз до -31

В Самарской области в начале недели ожидаются морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается до -31 градуса мороза. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в понедельник днем по области будет до -23 градусов. В Тольятти и Сызрани похолодает до -22, в областной столице будет от -18 до -20 градусов мороза.

В ближайшие дни сохранится морозная погода. В дневное время по области ожидается от -16 до -21 днем. В ночное время будет от -20 до -31 градуса мороза.

Осадков при этом не ожидается. Лишь в среду в Самарской области может пройти небольшой снег.