Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Самарской области

Пожар произошел в жилом доме

Два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме в Красноярском районе Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Пожар произошел в воскресенье, 7 февраля в Красноярском районе. Сообщение о возгорании поступило в 16:17. Прибывшие на место пожарные установили, что горит дом на площади в 70 кв. метров. В дальнейшем огонь был локализован на площади в 120 кв. метров. На месте работали 45 человек и 21 единица техники.

Пожар был ликвидирован в 18:49. В результате случившегося погибло двое мужчин в возрасте 71 года и 72 лет. Еще два человека были эвакуированы. Причины возгорания, а также причиненный ущерб в настоящее время устанавливаются.