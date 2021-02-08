Ночью в Тольятти отключали тепло в 21-м доме из-за аварии

Без тепла ночью в Тольятти остались несколько тысяч жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошедшую ночь в Тольятти 21 многоквартирный дом отключали от отопления из-за коммунальной аварии. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 300 мм произошла в воскресенье вечером в 23:07 в Автозаводском районе. В результате без тепла остался 21 дом, в котором проживают 9,6 тыс. человек, в том числе, 1,7 тыс. детей. Кроме того, были отключены два детских сада.

Отключение произошло на сетях АО "ТЭВИС". Утечку ликвидировали специалисты компании, на месте работали 11 человек и 6 единиц техники. В 4:55 в понедельник тепло было восстановлено.

В регионе сейчас установилась холодная погода. В ближайшие дни ожидается до -31 градуса мороза.