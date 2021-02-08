Самарцы пожаловались на простой трамваев в понедельник утром

Самарцы регулярно жалуются на работу общественного транспорта в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник утром, 8 февраля, самарцы пожаловались на простой трамваев, из-за чего пассажирам пришлось долгое время проходить на остановках.

«В чем причина такого расписания трамваев сегодня утром? Мало того, что скользко и пешком не дойдешь никуда, так еще и почти -20 сегодня», - писали самарцы в twitter.

Как ответили в департаменте транспорта, утром был простой трамваев из-за технической неисправности.

Работа общественного транспорта регулярно вызывает критику у жителей города. В городе транспорт нестабильно ходит после 19:00. Особенно сложно добраться до отдаленных районов, поскольку в вечернее время меняется режим движения транспорта, о чем сообщается зачастую уже по ходу движения, из-за чего, фактически, на полпути пассажиры вынуждены выходить и ждать следующий транспорт. Такое, в частности, наблюдается в работе 22-го трамвая, 50-го маршрута автобуса и ряда других.

При этом в городе установилась морозная погода, в ближайшие дни ожидается до -31 градуса.