Жителю Нефтегорского района грозит 10 лет за хранение марихуаны

Полицейские выявили мужчину, хранившего наркотики на своем участке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе Самарской области у местного жителя изъяли 250 грамм марихуаны, об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Наркотики нашли в строении на участке 56-летнего мужчины. В ящиках и стеклянных банках находилось вещество растительного происхождения. Как показала экспертиза, это была марихуана.

Как пояснил сам мужчина, наркотик он держал для собственного потребления, сбывать его не собирался. Полицейские сейчас проверяют эту версию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.