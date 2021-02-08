Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жителю Нефтегорского района грозит 10 лет за хранение марихуаны

Полицейские изъяли у мужчины 250 грамм наркотика
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
Полицейские выявили мужчину, хранившего наркотики на своем участке

Полицейские выявили мужчину, хранившего наркотики на своем участке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе Самарской области у местного жителя изъяли 250 грамм марихуаны, об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Наркотики нашли в строении на участке 56-летнего мужчины. В ящиках и стеклянных банках находилось вещество растительного происхождения. Как показала экспертиза, это была марихуана.

Как пояснил сам мужчина, наркотик он держал для собственного потребления, сбывать его не собирался. Полицейские сейчас проверяют эту версию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.