На пожаре в нежилом доме в Самарской области погиб мужчина

Пожарные выезжали тушить строение в Большечерниговском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на пожаре в нежилом помещении погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Пожар произошел в пятницу вечером, 5 февраля, в доме в деревне Имелеевка в Большечерниговском районе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит нежилое строение на улице Обороны. В 19:20 пожар был ликвидирован, работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

В результате случившегося погиб 56-летний мужчина. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Красноярском районе погибли двое мужчин.