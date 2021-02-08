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На пожаре в нежилом доме в Самарской области погиб мужчина

Горело строение в Большечерниговском районе
Вячеслав СОРОКИН
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Пожарные выезжали тушить строение в Большечерниговском районе

Пожарные выезжали тушить строение в Большечерниговском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на пожаре в нежилом помещении погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Пожар произошел в пятницу вечером, 5 февраля, в доме в деревне Имелеевка в Большечерниговском районе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит нежилое строение на улице Обороны. В 19:20 пожар был ликвидирован, работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

В результате случившегося погиб 56-летний мужчина. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Красноярском районе погибли двое мужчин.

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