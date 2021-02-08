«Динамо Самара» уступило «Ухте» во втором матче 12 тура ЧР по мини-футболу

Соперники поделили очки в туре поровну. Фото: ассоциация мини-футбола России.

«Динамо Самара» не смогло увезти из Ухты максимально возможные шесть очков. После победы в первом матче 12 тура волжане уступили «Ухте» во второй встрече. Матч закончился со счетом 3:5, голы в составе «Динамо» забили Филиппов, Лялин и Симаков.

- Мы имели хорошие моменты, но не развили успех. «Ухта» забила голы при наших ошибках в обороне. Будем разбирать эти эпизоды. «Ухта» хорошо действовала при ничейном счете 3:3. В итоге, им удалось выйти вперед и одержать победу, - приводит слова наставника «Динамо Самара» Станислава Ларионова пресс-служба клуба.

Следующие матчи волжане проведут в Самаре 13 и 14 февраля. Соперник – «Норильский никель».