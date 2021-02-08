В 2020 году «Балтика-Самара» выплатила 7,64 млрд налогов в бюджет области и помогла соцучреждениям и медикам региона

Пивоваренный завод «Балтика-Самара»

С прошлого года «Балтика» реализует новую бизнес-стратегию, которая помогла в непростое время ограничений в целом по компании увеличить продажи на 9%* по сравнению с 2019 годом и усилить позиции в регионе.

В условиях пандемии региональный филиал компании – «Балтика-Самара» - перевел на удаленный режим сотрудников, не занятых в обеспечении производственных процессов и логистики, и сумел сохранить штат и производственные объемы. Вместе с благотворительными фондами «Хорошие истории», «Живой», Самарской губернской думой, региональным Министерством социально-демографической и семейной политики, ассоциацией профсоюзов работников здравоохранения Самарской области филиал направил более 22 000 единиц средств защиты и более 30 000 безалкогольных напитков в медицинские, социальные учреждения области, пожилым людям.

По итогам 2020 года «Балтика-Самара» выплатила более 7,64 млрд налогов в региональный бюджет, из которых 7,4 млрд - акцизы на пиво. По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, филиал сохранил статус одного из крупнейших экспортеров продукции АПК. Наибольшие объемы экспорта продукции «Балтики-Самара» по традиции пришлись на Казахстан, Киргизию и Таджикистан, которые в целом входят в топ-рынки экспорта «Балтики» в минувшем году.

Ограничительные меры негативно сказались на продаже разливного пива филиала. Зато компания усилила прямые поставки в торговые сети. Наибольшие популярными продуктами компании на Урале и в Поволжье стали мейнстрим-сорта.

- Компания усилила позиции «балтийской линейки», выпустив два новых продукта, - уточнили в пресс-службе компании. - Сегмент мейнстрим показывает стабильные продажи, а динамику продаж компании обеспечивают перспективные, но менее объемные сегменты – например, суперпремиум.

Все больше увеличивается разнообразие сортов безалкогольного пива на полках, и «Балтика» здесь остается лидером продаж в регионе, как и в целом по России.

- Одна из целей «Балтики» — обеспечить 100%-ю доступность безалкогольного пива в точках, где продается алкоголь компании. Потребитель в Поволжье и на Урале по-прежнему предпочитает светлое пиво, но все чаще интересуются нефильтрованными сортами (Kronenbourg Blanc, Carlsberg Unfiltered, «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное» в портфеле «Балтики»).

Чаще любители пенного напитка выбирают продукцию в ПЭТ-таре, но в 2020 году проявился интерес к баночному пиву. «Балтика» уделяет особое внимание сбору и утилизации отходов упаковки, сотрудничая в регионе с 6 операторами рынка вторсырья в Ульяновской, Свердловской и Самарской областях. Компания пополнила парк операторов 870 контейнерами для раздельного сбора вторсырья. В 2020 году в регионе было собрано и отправлено на переработку 16 000 т отходов ПЭТ, алюминия, стекла и картона. К 2022 году компания планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% выпускаемой на рынок упаковки, включая 58% ПЭТ.