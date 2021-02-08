Самарский дальнобойщик рассказал, где в России самые опасные дороги

В разных регионах - разная культура вождения Фото: из архива "КП"

Дальнобойщик из Самары Александр Грошев рассказал, где в России самые опасные дороги. По его мнению, проблемы есть сразу в нескольких регионах - где-то с состоянием магистралей, а где-то с водителями.

- В Мордовии люди ездят так, как будто кроме них на трассе никого нет. Как будто они в чистом поле одни. В городе еще как-то ПДД придерживаются, а на трассе - свобода. В Мордовии могут и подрезать, и обогнать сразу двумя машинами по одной полосе, могут обогнать двумя машинами, - поделился Александр в беседе с журналистом "КП-Самара".

В то же время Грошев отметил, что дороги в Мордовии хорошие. Правда, весной и осенью на них не разгонишься - из-за туманов очень плохая видимость.

- Самые разбитые дороги в Саратовской области. От Пугачева до Балаково ехать вообще невозможно, хотя идешь по федеральной трассе М-5. Сколько я себя помню, столько лет эта дорога такая "убитая", - сетует автолюбитель.

Самые лучшие водители, по мнению нашего собеседника, в Туле. Дороги - в Новороссийске, Сочи, а также в центральной части страны. Больше интересных наблюдений от Александра читайте на samara.kp.ru.

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