В Тольятти нашли мужчину, который напал на прокурора в автосалоне

Подозреваемый при задержании признал, что это он напал на прокурора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 февраля в Тольятти бы задержан подозреваемый в нападении на сотрудника местной прокуратуры. Напомним, старший помощник прокурора 20 декабря находился в автосалоне на Южном шоссе, когда на него напал неизвестный.

Следствие считает, что ранее мужчины не были знакомы, и мотивом нападения стала неприкрытая неприязнь к представителям правоохранительной системы. Не совсем ясно, был ли пострадавший в форме или каким-то образом вслух упомянул о месте своей работы. Как бы то ни было, прокурор в итоге получил несколько ударов по лицу и голове, а его обидчик сразу после этого сел в красную иномарку и умчался в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбудили по ст.213 «Хулиганство по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы». В феврале полицейские установили личность подозреваемого: это 40-летний Азер И.

- Он родом из небольшого городка в Грузии, сейчас проживает в Тольятти, официально нигде не работает, судимостей не имеет, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Подозреваемый задержан по месту жительства, при задержании дал признательные показания.

По предварительным данным, мужчину должны арестован, сейчас следствие пытается установить, что стало причиной агрессии с его стороны и был ли это единичный случай.

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По предварительным данным, нападавший высказывал претензии не к конкретному человеку, а к правоохранительной системе в целом (подробности)