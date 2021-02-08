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Коронавирус Covid-19

В Самарской области коронавирусом заразились еще 300 человек: данные на 8 февраля 2021

В регионе один смертельный случай
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 300 новых заразившихся коронавирусом

В Самарской области 300 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В последнее время в регионе регулярно фиксируют порядка трехсот новых случаев, при этом ранее фиксировалось небольшое снижение заболевших, однако затем вновь стали находить по три сотни заразившихся за сутки.

Всего с начала в Самарской области пандемии заболели 42 710 человек. Из них вылечились 39 343, в том числе, 221 - за прошедшие сутки. В регионе один новый смертельный случай, всего умерли 843 человека.

В целом по стране за сутки нашли 15 916 заразившихся в 85 регионах страны. Всего заболели около 4 млн человек.