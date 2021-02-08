Житель Самары обвиняет жену в краже 28 тысяч евро из картонной коробки на балконе

Ущерб превысил 2,5 млн рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Моя квартира находится на шестом этаже девятиэтажки, деньги лежали в картонной коробке, спрятанной на балконе. Об этом знала только жена. Она могла это сделать, и она это сделала! – уверен Юрий Н. В феврале мужчина написал в полицию заявление на собственную жену.

- По словам заявителя, у него попали 28 тысяч евро, по нынешнему курсу это больше 2,5 млн рублей, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Заявление у мужчины приняли, но попросили его обосновать, почему он так уверен, что деньги взяла супруга. Оказалось, что пара сейчас разводится и активно делит имущество. По словам Юрия, следов взлома на входной двери он не заметил, а значит, жена зашла при помощи собственных ключей.

Его доводы предстоит проверить стражам порядка. Уголовное дело пока не возбудили, силовики проводят проверку.