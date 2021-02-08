День святого Валентина влюбленные в Самаре будут праздновать в ресторанах и онлайн

На День святого Валентина в Самаре влюбленные чаще дарят цветы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День святого Валентина, также называемого Днем всех влюбленных, в Самаре собираются праздновать дома, в ресторанах и онлайн, выяснили эксперты Авито.

На сайте объявлений провели опрос, в котором принимали участие и жители Самары. Как выяснилось, среди опрошенных 86% собираются отмечать этот праздник. В воскресенье, 14 февраля, 53% опрошенных собираются праздновать дома. В ресторан отправятся 30% участников исследования, еще 28% планируют оригинальное свидание, не раскрывая его деталей. Есть и совсем небольшой процент тех, кто собирается праздновать онлайн, устроив свидание по скайпу.

Что касается подарков, то большинство опрошенных планируют потратить не более 5 тыс. рублей. Купить своим половинкам планируют цветы и одежду.

В целом по стране 28% опрошенных не собираются праздновать День святого Валентина. Большинство из них не признает 14 февраля праздником, 14% предпочитают отечественный праздник - День Петра и Февронии. Еще 11% считают День святого Валентина не более чем маркетинговым ходом и не желают принимать в этом участие.