Самарцам показали, как будет выглядеть новый футбольный манеж на стадионе «Самара Арена»

В манеже будут проводить тренировки и соревнования самарских спортсменов Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре стартовало строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Самара Арена». Ранее в министерстве строительства Самарской области сообщали, что внутри строения разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые, кабинеты тренеров, комнаты для массажа, разминочные и тренажёрные залы, пункт допинг-контроля, административные и служебные помещения, гардероб, а также гараж для техники.

Строители уже подготовили основание для заливки фундамента. В настоящее время идут работы по установке арматурных каркасов, проводятся бетонные и гидроизоляционные работы.

- Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», - рассказали в министерстве строительства Самарской области.

Новый футбольный манеж, который возводят рядом со стадионом «Самара Арена», предназначен как для проведения тренировок, так и для проведения региональных соревнований. По плану, площадь манежа составит 15 тысяч квадратных метров, а его высота не будет превышать 18 метров.