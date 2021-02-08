В день науки губернатор передал «белый дом» самарским ученым

В День российской науки самарские ученые работали в здании правительства

Студенты, аспиранты и молодые преподаватели под руководством ведущих ученых губернии собрались в здании правительства Самарской области на своеобразный «мозговой штурм». Это было сделано в понедельник, 8 февраля, в День российской науки по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Ребята работали прямо в залах и кабинетах «Белого дома» по направлениям, являющимся ключевыми для научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

«Я хочу вам пожелать таких же успехов, чтобы ваши имена были вписаны в историю российской и мировой науки. Надеюсь, что сегодня вместе с нашими академиками, состоявшимися учеными вы плодотворно поработаете по темам научно-образовательного центра, созданного в Самарской области. Я очень рад, что наш НОЦ «Инженерия будущего» получил поддержку федерального правительства. Да, впереди еще тернистый путь, но мы надеемся, что наш НОЦ, который уже объединил 5 регионов, университеты из 9 субъектов нашей страны, включая Москву и Санкт-Петербург, непременно добьется успехов», - сказал губернатор молодым ученым.

Глава региона выразил надежду, что лучшие представители «поколения инноваторов» подключатся к работе НОЦ и помогут не только развить существующие, но и определить новые векторы его развития. При этом губернатор отметил, что все предложения должны иметь перспективу реального применения.