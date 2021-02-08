Минздрав региона нашел участкового врача-педиатра для детской поликлиники в Кинельском районе

Коля постоянно задыхается, а его маме за рецептами и лекарствами последние несколько месяцев приходилось ездить на автобусах в другой город Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области после публикации на сайте «КП-Самара» власти вмешались в странную ситуацию, которая сложилась в Кинельском районе.

Напомним, в поселке Комсомольский живет Коля Бердников, страшная болезнь уничтожила 90% его легких, мальчику нужно «продержаться» еще три года, пока он станет достаточно взрослым для пересадки легких, плюс пока ему найдут подходящего донора. С удушьем и болями ребенку помогают бороться лекарства, многие из них он получает как ребенок-инвалид бесплатно.

Вот только в последнее время процесс усложнился. Как объяснила мама ребенка, Ирина Таябина, в их поселке уже несколько месяцев нет врача-педиатра, поэтому за рецептами и лекарствами ездить приходится за 16 км в город Кинель. Но в январе в аптеке одно из лекарств ей не выдали. В аптеке говорят, что рецепт был выписан по «неправильному коду». По версии Ирины Таябиной, в аптеке ей заявили, будто с Коли снят паллиативный статус из-за какого-то переоформления системы в Пенсионном фонде.

Как дело было на самом деле, уже, наверное, не разобраться, однако лекарство для мальчика в итоге нашли.

- У Коли есть статус ребенка-инвалида, он внесен в регистр льготников, которым положены бесплатные лекарства. И никакие изменения в этот регистр не вносились, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. – Отдельного же регистра по паллиативным детям мы не ведем.

В минздраве Самарской области подтвердили, что паллиативный статус у Коли есть, и недавно его осмотрел главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской паллиативной помощи.

- Также организована работа участкового врача-педиатра в детской поликлинике поселка Комсомольский по графику, - сообщили «КП-Самара» в минздраве. - В настоящее время администрацией Кинельской ЦРБ ведется работа по привлечению специалистов для работы в данном подразделении.

Лекарства Ирина Таябина недавно действительно получила, правда, для этого ей вновь пришлось ехать в Кинель.

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