Самарская область «взлетела» на 8 место по количеству заболевших коронавирусом в России за сутки

В Самарской области ежедневно по 300 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 февраля 2021 года, Самарская область оказалась на 8 месте по распространению коронавируса в России. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 300 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. В то время как на первом месте Москва, где за сутки было обнаружено 1728 инфицированных.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 февраля 2021 года в Москве сняты некоторые ограничения. Например, жители столицы могут посещать фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажерах. Также сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению.

А вот в Московской области сняты уже практически все ограничения. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев агентству Интерфакс, в области практически все переходят на штатный режим работы.

- По сути, все ограничения сняты. Остались ограничения на массовые мероприятия. Но спортивные мероприятия можно посещать при определенных современных стандартах, - заявил Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом Подмосковья в этот понедельник.

Что касается Самарской области, то в регионе действуют более строгие запреты, нежели в столице. Предприятия торговли работают с ограничением на количество посетителей, ограничено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания «на вынос» и доставки. Помимо этого для граждан старше 65 лет введен обязательный режим самоизоляции, всех беременных сотрудниц перевели на удаленную работу, а подростки до 18 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Стоит отметить, что на всей территории страны действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Если смотреть на общую статистику регионов России по количеству заболевших за весь период пандемии, то Самарская область в этом списке находится на 19 месте с 42 710 инфицированными местными жителями. На первом месте «коронавирусного рейтинга» Москва, там с начала пандемии выявили уже 945 452 случая заражения коронавирусом.