Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Самаре женщина после смерти мужа выгнала его мать на улицу

После смерти супруга отношения невестки со свекровью резко испортились
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебным приставам пришлось вмешаться в отношения между невесткой и свекровью. После смерти мужа вдова выгнала из дома пенсионерку, которой по закону принадлежала половина имущества погибшего сына.

- В отношении невестки возбудили исполнительное производство об обязании ее не чинить препятствий своей свекрови в пользовании жилым помещением. Однако женщина была непреклонна и ключи от дома свекрови не дала в установленный срок, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

После этого судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Вдове назначили новый срок для исполнения решения суда, однако и его должница не исполнила в назначенный срок.

- Сотрудники службы судебных приставов, совместно с пенсионеркой, сотрудниками полиции и представителями специализированной организации выехали в дом невестки. На месте были заменены замки от входной двери и калитки, а новый комплект ключей был передан матери погибшего, - рассказали приставы Самары.