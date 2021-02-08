В Самаре женщина после смерти мужа выгнала его мать на улицу

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебным приставам пришлось вмешаться в отношения между невесткой и свекровью. После смерти мужа вдова выгнала из дома пенсионерку, которой по закону принадлежала половина имущества погибшего сына.

- В отношении невестки возбудили исполнительное производство об обязании ее не чинить препятствий своей свекрови в пользовании жилым помещением. Однако женщина была непреклонна и ключи от дома свекрови не дала в установленный срок, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

После этого судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Вдове назначили новый срок для исполнения решения суда, однако и его должница не исполнила в назначенный срок.

- Сотрудники службы судебных приставов, совместно с пенсионеркой, сотрудниками полиции и представителями специализированной организации выехали в дом невестки. На месте были заменены замки от входной двери и калитки, а новый комплект ключей был передан матери погибшего, - рассказали приставы Самары.