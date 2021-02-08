В Самарской области стартовал прием заявок на отборочный этап Дельфийских игр 2021

В 2021 году будет юбилейный сезон Дельфийских игр

В Самарской области стартовал прием заявок на отборочный этап Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. Об этом 8 февраля объявили в агентстве социокультурных технологий.

Заявки проводятся сразу по нескольким номинациям: «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Балалайка», «Домра», «Баян/Аккордеон», «Классическая гитара», «Саксофон», «Флейта», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение», «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография», «Художественные ремесла», «Народные инструменты», «Духовые инструменты».

Отборочный этап проводится в заочном формате - по видеозаписям и по фотографиям для номинаций «Изобразительное искусство» и «Художественные ремесла».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету. Сделать это можно по ссылке. Необходимый пакет документов и электронную заявку необходимо направить до 22 февраля 2021 года по e-mail artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка «Дельфийские Игры 2021». *Название учреждения*». Подробные условия и программные требования ищите по ссылке.

Добавим, что те, кто пройдет отборочный раунд, отправятся представлять Самарскую область на Всероссийском этапе в Перми в мае 2021 года. Призеры регионального этапа получат дипломы лауреатов и дипломантов.