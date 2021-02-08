В Самаре к рейдам по контролю за соблюдением масочного режима подключили общественников

В зоне внимания контрольно-ревизионных бригад – транспортные развязки во всех районах Самары Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Как сообщили в городской администрации, к межведомственным бригадам подключились общественники. Таким образом, рейды стали проводить не только в утренние и вечерние часы пик, но и в течение всего дня.

- Ситуация с заболеваемостью остается сложной, поэтому было принято решение усилить меры для снижения рисков инфицирования в городском пассажирском транспорте и задействовать представителей Общественного совета. В задачи проверяющих не входит наказание как можно большего количества людей, а цель – сформировать сознательное и ответственное отношение пассажиров к этим вынужденным требованиям, - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Напомним, что рейды в общественном транспорте проводят с сентября прошлого года, а в октябре в состав проверяющих вошли сотрудники полиции, которые составляют административные дела на нарушителей масочного режима.

- С начала сентября прошлого года 1521 пассажир по своей вине не смог продолжить поездку в наземном транспорте, а к турникетам метро не допущен 10501 человек. С октября 2020 года составлено 196 протоколов об административном правонарушении, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что максимальный штраф за отсутствие маски в общественном транспорте Самары составляет 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение масочного режима придется заплатить 50 тысяч рублей. Решение о наложении штрафных санкций принимается в суде.