Чтобы не нарушить учебный график из-за отмены занятий, ученики школ будут заниматься из дома во время морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ночь с 8 на 9 февраля ожидаются сильные морозы до -31 градусов. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Завтра, 9 февраля в Самаре днем от -17 до -19 градусов, местами до -26 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.

По сообщению министерства образования и науки Самарской области, во время сильных морозов в школах могут быть отменены очные занятия, при этом возможно обучение в дистанционном режиме.

- Если температура опустится ниже -25 градусов, то начальная школа, 1-4 классы будут учиться дистанционно, без посещения образовательного учреждения. Если температура понизится до -27, то средние с 5 по 8 классы также перейдут на «удаленку». В том случае, если температура воздуха составит ниже -30 градусов мороза, то на дистанционное обучение уйдут и старшеклассники, 9-11 классов, - сообщили в министерстве образования региона.

Стоит отметить, что решение об отмене занятий принимает руководство школы. В случае, если ребенок все-таки придет на занятия в учреждение, то для него будут организованы не только уроки, но и питание. При этом каждый родитель вправе сам принять решение о посещении ребенком учебного учреждения в период морозов. Об этом решении нужно заранее сообщить классному руководителю.