Самарские изобретатели постигают науку с помощью товаров с AliExpress

Родители стараются привить интерес к науке своим детям уже с детства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День российской науки эксперты отдела аналитики AliExpress Россия провели исследования и выяснили, что в январе этого года объем оборота товаров для науки и DIY-наборов для всей семьи вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Жители Самары начали больше интересоваться товарами в категории «Компоненты и принадлежности для электроники».

- Товары из этой категории, а именно микросхемы, чипы и так далее, пользователи покупают для домашних исследований, сборки гаджетов и других целей. Самый дорогой из товаров категории, которые выбирают чаще всего — 13 дюймовый сенсорный экран-ридер с технологией e-ink. Он позволяет снизить нагрузку при длительном чтении и обладает высокой энергоэффективностью. Стоимость ридера — около 90 тысяч рублей, - отметили эксперты.

Также среди самарцев популярны платы, модули регулятора напряжения, контроллеры, резисторы и конденсаторы. Кроме того очень популярна категория «Инструменты для измерения и анализа», а именно микроскопы, измерители, детекторы, тестеры, трекеры и другие компоненты, которые помогают отследить нужные показатели при исследованиях и экспериментах.

Для повышения любознательности детей и популяризации науки жители Самары начали активно покупать игровые наборы и DIY-товары. Это детские наборы для экспериментов, игрушечные микроскопы, модели солнечной системы и модель паровой лодки с питанием от свечи. В среднем такие товары стоят от 150 до 1000 рублей.