-31: когда в Самаре будет самый лютый мороз

В Самаре будет пик морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда в Самаре будет пик морозов в феврале 2021 года. Буквально в ближайшее время жителям региона придется испытать на себе всю суровость февральской стужи. В ночь на вторник 9 февраля столбики термометров опустятся до -31 градуса - правда, только местами по области. В целом же температура будет около - 21 -26 градусов, на дорогах гололедица, ветер дует западный и тепла не прибавляет.

Днем же температура поднимется до -16 - 21 градусов, ветер также будет дуть западный. Ночью на среду уже будет теплее: -18 -23 градуса, а днем и вовсе потеплеет до -10 -15, при этом изменится ветер - он подует с восточного направления и принесет небольшой снегопад.

Снег будет идти и в четверг, станет еще теплее. "Мороз будет ослабевать и к концу рабочей недели температура воздуха вернется к своим климатическим значениям", - рассказывает синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.