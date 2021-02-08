Дмитрий Азаров обсудил с молодыми учеными направления работы НОЦ «Инженерия будущего»

В Самарской области состоялся форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего»

В День российской науки, 8 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с молодыми учеными и исследователями региона. Здание правительства стало своеобразным залом для «мозгового штурма» студентов аспирантов и молодых преподавателей совместно с лучшими учеными Самарской области. Ученые работали по пяти направлениям, которые стали ключевыми для НОЦ «Инженерия будущего».

- Весь день ребята работали в залах и кабинетах областной администрации по пяти направлениям: «двигательные и топливные системы нового поколения», «интеллектуальные транспортные системы», «аэрокосмические технологии и системы», «сектора новых инженерных компетенций в медицине и искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования», «производства и эксплуатации новых изделий: «умное агро», - рассказали в пресс-службе правительства региона.

На итоговой встрече молодые ученые рассказали губернатору о своих предложениях для развития НОЦ. Так, было предложено привлечь к работе центра школьников и студентов. Дмитрий Азаров отметил, что предложение крайне заманчиво, ведь поддержка талантов области является значимым.

Студенты также предложили создать молодежный комитет при НОЦ «Инженерия будущего», с целью популяризации науки, а также проводить конкурс грантовой поддержки студентов на базе научно-образовательного центра. За основу предложено взять модель федерального конкурса «Аспирант». Дмитрий Азаров поддержал инициативу и предложил направить проект конкурса, а также проект молодежного комитета при НОЦ, который бы содержал детали по его структуре и направлениям деятельности.

Кроме того, губернатор поддержал идею создать совместную лабораторию студентов СамГМУ и Самарского научно-исследовательского университета для проработки и реализации совместных проектов.

- В регионе активно развивается межвузовское взаимодействие. Необходимо продумать целесообразность создания отдельной лаборатории, рассмотреть возможность ее формирования на базе одной из действующих, - отметил Дмитрий Азаров.

Все предложения, которые были озвучены молодыми студентами, Дмитрий Азаров попросил оформить и направить в адрес правительства Самарской области для рассмотрения.