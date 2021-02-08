Студентам и преподавателям Самарского политеха запретили участвовать в несанкционированных акциях

Документ направлен на создание комфортного микроклимата в коллективе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском государственном техническом университете студентам и преподавателям запретили посещать несогласованные с властями митинги. 29 января, на заседании ученого совета самарского вуза внесли соответствующие правки в Кодекс этики СамГТУ.

- Работнику (обучающемуся) следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ, - сказано в пункте 4.8 Кодекса этики СамГТУ.

Кроме того, в документе сказано, что запрещается распространять в социальных сетях информацию, которая направлена против государства, региона, университета. Информация, которая может наносить ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации вуза, порочащей образ гражданина России, работника и учащегося СамГТУ.

За несоблюдение норм Кодекса этики созданная комиссия по этики вуза может рекомендовать ректору самарского политеха принять меры воздействия, в числе которых общественное порицание, письменное предупреждение, привлечение работника или студента к дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение либо отчисление из вуза.

Представители ученого совета отмечают, что новый Кодекс направлен на создание комфортной среды в коллективе, а также на формирование доброжелательности, чувства товарищества, толерантности, доверия и уважения к коллегам.